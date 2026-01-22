spot_img
giovedì 22 Gennaio 2026
spot_img

Australian Open, cori, bandiere e… Maradona: è Italia-Argentina sugli spalti per Darderi-Baez

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Italia-Argentina sugli spalti degli Australian Open 2026. Oggi, giovedì 22 gennaio, il campo 6 di Melbourne si è animato per Darderi-Baez, match del secondo turno dello Slam che apre la stagione, con una vera e propria sfida tra tifosi, a suon di urla e cori. A seguire l’azzurro sono arrivati tanti appassionati italiani, mentre ancora di più sono gli argentini accorsi per sostenere Baez. 

“Noi vogliamo questa vittoria”, è stato il coro intonato dagli spettatori italiani al momento dell’ingresso in campo dei due giocatori, un modo per caricare e far sentire il proprio sostegno a Darderi. A rispondere gli argentini, che sulle note di ‘Muchachos’, canzone il cui remake è diventato identitario per la Nazionale albiceleste di calcio e già protagonista a Melbourne con Etcheverry, oggi tutto per Baez. 

Sugli spalti sono spuntate inoltre bandiere tricolori e argentine, con spettatori che hanno sfoggiato magliette dell’Albiceleste, una anche con il 10 di Maradona sulle spalle. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie