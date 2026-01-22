spot_img
Affari Tuoi, ‘scomparso’ Herbert Ballerina: l’annuncio di Stefano De Martino

(Adnkronos) –
Dov’è finito Herbert Ballerina? Il comico da alcuni giorni è assente da Affari Tuoi, il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino in access prime time. Con un pizzico di ironia, il conduttore ha scherzato sulla sua ‘scomparsa’ facendo un appello in stile ‘Chi l’ha visto?’ di Federica Sciarelli.  

Tra un pacco e un altro, nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 21 gennaio, è stata trasmesso la scheda di Ballerina, come fosse una persona scomparsa. Stefano De Martino ha lanciato l’appello: “Ma ci sono novità? Lo stiamo cercando? La ricerca continua. Se lo incontrate, mi raccomando, segnalate subito a ‘Chi l’ha visto?’ o a noi di Affari tuoi. Anzi solo a noi, perché a Chi l’ha visto sicuramente non interessa l’articolo”. 

 

Intanto, la scheda è stata così composta: Età: giovane vecchio. Altezza: mezza bellezza. Capelli: sì. Occhi: due. Scomparso: alla mensa Rai. Luogo: Campobasso. Al momento della scomparsa indossava un cappotto di cashmere triplo petto. 

