Patente falsa scoperta dalla Polizia Locale di Corciano: denunciato automobilista

La Polizia Locale di Corciano ha denunciato un uomo di nazionalità pakistana per possesso di patente di guida contraffatta. L’operazione è scattata durante i controlli stradali di routine effettuati sul territorio comunale nei giorni scorsi. Durante un normale posto di blocco, il conducente ha esibito una patente di guida rumena che ha subito destato sospetti. «Gli agenti, grazie alla specializzazione acquisita e all’uso di sofisticate apparecchiature in dotazione, hanno riscontrato anomalie nel documento esibito» si legge nel comunicato del Corpo di Polizia Locale.
L’automobilista è stato quindi invitato a recarsi presso il Comando per accertamenti più approfonditi. L’Ufficio Falsi Documentali ha sottoposto la patente ad analisi tramite strumentazione tecnica specializzata, che ha confermato i sospetti iniziali degli agenti. L’analisi ha confermato infatti che il documento era falso, poiché privo dei sistemi di sicurezza originali. Le conseguenze per il conducente sono state immediate e pesanti: sequestro della patente contraffatta, fermo amministrativo del veicolo e fotosegnalamento presso il Comando.
Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
