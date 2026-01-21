Chiara Ferragni, il ‘ritorno’: sarà il nuovo volto di Guess

(Adnkronos) –

Chiara Ferragni è il nuovo volto della Campagna Pubblicitaria Globale Primavera-Estate 2026 di Guess. L’imprenditrice digitale diventa testimonial del brand pochi giorni dopo l’epilogo del processo per il ‘pandorogate’, chiuso con il proscioglimento.

“È un grande onore per me tornare a lavorare per Guess dopo quasi 13 anni dalla nostra prima collaborazione. Questo progetto è stato molto più di una campagna: è arrivato in un momento in cui avevo voglia di ripartire, di raccontarmi per quella che sono oggi, una persona più consapevole e serena, e lavorare con un brand iconico come Guess, che ha fatto la storia della moda, mi ha fatto sentire accolta e libera di esprimere tutte le mie sfaccettature”, dice Ferragni.

“Un grande e doveroso ringraziamento va a Paul Marciano, co-fondatore di Guess, per il supporto e la fiducia che mi ha dimostrato in un momento delicato della mia vita. L’esperienza sul set è stata speciale e la porterò sempre con me”, sottolinea.

Il marchio Usa in un comunicato spiega che si tratta di “una scelta che riflette l’impegno costante del brand nel valorizzare donne capaci di definire il proprio percorso con sicurezza, visione e resilienza. Immortalata attraverso l’inconfondibile linguaggio cinematografico dei celebri Morelli Brothers, la campagna prende vita con un’intensità raffinata e un’allure contemporanea”.

“Siamo entusiasti di avere Chiara Ferragni come volto della nostra nuova campagna Guess”, sottolinea Paul Marciano, Co-Founder e Chief Creative Officer di Guess?, Inc. “Fin dall’inizio abbiamo percepito una forte affinità con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e naturalmente la sua bellezza erano perfettamente in sintonia con Guess. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e procede con forza, uno spirito che emerge in modo naturale nella collezione SS26: moderna, versatile e ricca di personalità”.

Grazie alla sua capacità di evolvere, ispirare e trasformare l’esperienza personale in forza creativa, spiega Guess, “Chiara Ferragni si allinea in modo naturale a un brand che da sempre celebra una femminilità audace e l’espressione di sé. Simbolo di innovazione, auto-espressione e influenza digitale, Ferragni inaugura un nuovo capitolo per Guess, creando un ponte tra l’heritage iconico del brand e la spontaneità e la vitalità del linguaggio social contemporaneo. La campagna riflette l’evoluzione dinamica dell’identità Guess: glamour ma autentica, aspirazionale ma genuina, capace di esprimere le molteplici sfaccettature della donna Guess di oggi”.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)