‘Chi l’ha visto?’, stasera 21 gennaio: il femminicidio di Federica Torzullo

(Adnkronos) –

‘Chi l’ha visto?’ torna stasera, mercoledì 21 gennaio, su Rai 3 alle 21.20. Tra i casi, il femminicidio di Federica Torzullo. Anche la sua scomparsa è finita nel peggiore dei modi. Un delitto “efferato, con molta cattiveria, non è facile riconoscere il corpo”, ha detto il procuratore Alberto Liguori. Il marito della donna, al momento dell’arresto con l’accusa di omicidio volontario aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti intanto stanno analizzando anche il suo computer per capire se avesse premeditato di uccidere Federica.

E poi la misteriosa scomparsa dell’ingegnere Antonio Menegon, esperto e paladino della lotta contro gli autovelox non omologati: nel suo ufficio sono rimasti i cellulari, il portafoglio, il pc acceso, ma di lui nessuna traccia. Cosa gli è successo? La sua scomparsa è legata al suo impegno contro gli autovelox irregolari? Nei mesi precedenti era stato protagonista di alcuni episodi inquietanti.

Infine, l’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa per intascare il premio delle assicurazioni, che proprio il compagno l’aveva spinta a stipulare. Il sospetto degli inquirenti è che il compagno, arrestato insieme a una complice, possa essere responsabile di altri crimini. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)