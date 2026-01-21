spot_img
Annabella Martinelli, autopsia conferma il suicidio della 22enne

(Adnkronos) – Annabella Martinelli si è suicidata. L’autopsia, eseguita ieri all’istituto di medicina legale di Padova, ha confermato che la studentessa 22enne si è tolta la vita e la sua morte non ha visto il coinvolgimento di terze persone.  

La particolare circostanza era legata al fatto che la ragazza avesse acquistato due pizze e due bibite prima di dare corpo ai suoi intenti tra la notte del 6 e 7 gennaio scorsi.  

Annabella Martinelli si era allontanata in bicicletta la sera dell’Epifania ed è stata ritrovata impiccata in una boscaglia di Teolo, sui Colli Euganei, distanti una ventina di chilometri da casa sua, dopo nove giorni di ricerche con ampio utilizzo di uomini e mezzi. Il ritrovamento del suo corpo nel pomeriggio del 15 gennaio è avvenuto però grazie a una residente che si trovava a passare in quella zona. La famiglia della ragazza attende ora il nulla osta della magistratura per fissare la data dei funerali.  

