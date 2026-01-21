spot_img
mercoledì 21 Gennaio 2026
spot_img

Achille Costacurta: “Sono stato truffato”. Cos’è successo durante il viaggio in Australia

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Sono stato truffato in Australia”. Comincia così il racconto di Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, che al momento si trova a Melbourne per assistere dal vivo agli Australian Open 2026.  

Con un video condiviso sui social, Costacurta ha spiegato cosa è accaduto: dopo aver ordinato del cibo attraverso la piattaforma Uber Eats, l’app gli segnalava la consegna avvenuta. Tuttavia, sceso alla reception non ha trovato nulla. “Ho contattato il servizio clienti e mi ha mandato una foto come prova del cibo consegnato”.  

 

Nel dubbio, Achille ha chiesto alla security dell’albergo di poter controllare le telecamere. Dalle immagini è emerso che la donna incaricata della consegna, “ha fatto la foto del pacco consegnato davanti all’hotel e poi se lo era rimesso in macchina”. Achille ha sottolineato che la donna fosse alla guida di un’auto dal valore superiore ai 50 mila euro: “Se l’avesse fatto in buona fede per portare il cibo ai figli era un discorso, però così no…”. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie