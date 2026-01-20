Valentino, il geriatra: “Stilisti over 90 grazie a creatività, bellezza e passione per lavoro”

(Adnkronos) – “L’arte e la creatività aiutano a vivere più a lungo e anche in salute, soprattutto mentale. Lo vediamo anche nelle Rsa o nei centri diurni dove cerchiamo di stimolare la creatività degli anziani non solo come prevenzione rispetto alla malattie neurodegenerative ma anche per mantenere la socialità e la vita di relazione di persone che altrimenti sarebbero sole. Valentino, ma penso anche ad Armani, sono grandi stilisti che hanno superato i 90 anni con grande successi, aspirando alla bellezza e dimostrando una passione infinita e la voglia di tramandarla ai giovani”. Così all’Adnkronos Salute Nicola Ferrara, già presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e docente all’università Federico II di Napoli.

“I dati mondiali ci dicono che c’è anche un rapporto tra ricchezza e allungamento dell’età ma questo avviene dove ci sono meno differenze sociali – puntualizza il geriatra – Infatti gli Usa sono un Paese ricco ma non hanno la stessa aspettativa di vita dell’Italia, per esempio, perché ci sono forti differenze all’interno della società. Questo non per legare l’allungamento della vita solo alla ricchezza della persona – e alla possibilità di cure e assistenza – ma anche al paese, che vuol dire cultura e storia, dove si vive e lavora”.

Secondo il geriatra, “lo stilista, così come il professore universitario, per tutta la sua carriera è a contatto con i giovani e questo è un ulteriore stimolo intellettuale e sociale”. “Trasmettere competenze e passione – conclude – migliora sicuramente l’aspettativa di vita”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)