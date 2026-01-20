Trump alla Casa Bianca: “In un anno abbiamo fatto più di qualsiasi altra amministrazione”

(Adnkronos) – Donald Trump ha aperto il briefing con la stampa alla Casa Bianca affermando che l’anno appena trascorso è stato “un periodo straordinario”. “Abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altra amministrazione in termini militari, nel porre fine alle guerre, nel completarle. Nessuno ha mai visto niente di simile”, ha detto nell’incontro con la stampa, cominciato con quasi 50 minuti di ritardo visto che sarebbe dovuto iniziare alle 19, ora italiana. Il presidente degli Stati Uniti ha, poi, detto: “Sto andando in un posto meraviglioso in Svizzera. Sono sicuro che in Svizzera mi aspettano con grande gioia”.

Naturalmente, l’attenzione della stampa è rivolta alle minacce del presidente Usa di annettere la Groenlandia.

“Volete vivere con loro? La maggior parte di loro sono assassini internazionali” ha detto il presidente americano a un anno dall’inizio del secondo mandato, mostrando le foto di alcuni dei migranti arrestati in questi mesi nel Minnesota. “Arrivano senza soldi, non hanno mai avuto soldi, non hanno neanche un Paese, non hanno neanche una cosa che assomigli a un Paese e arrivano qui e diventano ricchi”, ha aggiunto, parlando degli immigrati di origine somala.

“Tutte le compagnie sono pronte a fare investimenti massicci in Venezuela, anche l’Arabia saudita”, ha affermato Donald Trump sottolineando che in questo momento “sta lavorando così bene” con Caracas “dove sono così carini”. Trump ha anche detto che “vorrebbe coinvolgere la leader dell’opposizione Maria Corina Machado” in qualche modo nel governo del Paese. “Una donna incredibilmente gentile, ha fatto anche una cosa incredibile, come sapete”, ha detto Trump a una sala piena di giornalisti alla Casa Bianca. “Possiamo coinvolgerla in qualche modo”, ha aggiunto parlando in conferenza stampa alla Casa Bianca.

“Non so cosa farà la Corte Suprema. Non so dove ci sia un caso in merito, ma abbiamo incassato centinaia di miliardi di dollari e se perdiamo quella causa, è possibile che dovremo fare del nostro meglio per restituirli”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca, riferendosi alla sentenza della Corte Suprema sui dazi doganali ingenti imposti dagli Stati Uniti l’anno scorso.

“Non so come ciò possa essere fatto facilmente senza ferire molte persone, ma aspettiamo con ansia quel caso – ha aggiunto Trump – E abbiamo una sicurezza nazionale straordinaria grazie alle tariffe doganali e a un reddito enorme”.

“Forse ho dei pessimi addetti alle pubbliche relazioni” ha detto in conferenza stampa alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando del fatto che non gli veniva riconosciuto il merito del boom del mercato azionario. Trump si è lamentato anche del fatto che non si è parlato “affatto” dei suoi sforzi per ridurre il costo dei farmaci da prescrizione e ha incolpato i media per non averlo fatto. “Non riusciamo a far passare la notizia”, ha concluso.

