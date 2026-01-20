spot_img
martedì 20 Gennaio 2026
spot_img

Tpl, Gualtieri (Asstra): “Spazio di emancipazione per le donne, settore offre nuove opportunità”

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Il Trasporto Pubblico Locale è uno spazio di emancipazione: penso all’autonomia delle ragazze che utilizzano quotidianamente i nostri mezzi per andare a scuola e alle tante donne che cercano un’occupazione e un’indipendenza economica, trovando nel trasporto pubblico uno strumento che le agevola nel loro percorso”. Lo ha dichiarato Giuseppina Gualtieri, vicepresidente di Asstra, intervenendo al convegno “Donne e mobilità – Politiche per la parità, le professioni e l’innovazione”, in corso a Bologna. 

“Il settore – sottolinea – è attraversato da profonde trasformazioni tecnologiche e organizzative e oggi offre nuove opportunità professionali anche alle donne, dal ruolo di autista – come dimostra il crescente interesse femminile per questa professione – fino agli ambiti più avanzati legati alla mobilità elettrica, all’idrogeno, alla guida autonoma e alla manutenzione predittiva”.  

“L’appuntamento di oggi è importante perché pone uno sguardo ‘al femminile’ sulla mobilità pubblica, legando il tema del lavoro a quello dell’attenzione all’utenza. L’attenzione di genere è una leva decisiva anche sul fronte della sicurezza, grazie alla presenza del personale di guida, ai sistemi di videosorveglianza, al collegamento con le centrali operative e alle azioni di informazione e sensibilizzazione che rafforzano la fiducia nel servizio pubblico”m conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie