spot_img
martedì 20 Gennaio 2026
spot_img

Stop a trasferte tifosi Roma e Fiorentina, decisione contro nuovo codice battaglie ultras

adn-primapagina
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La scelta dura del Viminale, che ha deciso di impedire le trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine dell’anno, è una decisione che vuole arginare l’affemarsi di un nuovo codice negli scontri tra ultras. E’ cambiato il modo di andare in trasferta, meno spostamenti in treno e in pulmann e trasferimenti con auto e van noleggiati più difficili da intercettare, con il rischio concreto di trasformare le autostrade italiane in territorio di sfide, agguati e rese dei conti più o meno programmate.  

La stretta sulle trasferte arriva dopo che domenica scorsa, sull’autostrada A1, si sono verificati scontri tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. I tafferugli, nel corso dei quali sono state danneggiate alcune auto, sono scoppiati da tra l’autogrill Cantagallo e l’uscita per Bologna Casalecchio.  

Le caratteristiche di questi scontri, uniti ai “gravi precedenti” in Italia e all’estero per le due tifoserie, ha indotto il ministero dell’Interno a un provvedimento che vuole essere evidentemente esemplare e che viene considerato indispensabile per fermare una deriva ritenuta particolarmente pericolosa.  

Si sta riaffermando una logica che sembrava superata, quella delle azioni mirate a colpire e umiliare la tifoseria rivale, con il furto di bandiere e striscioni da rivendicare come un trofeo di guerra che diventa immediatamente un’onta da lavare per chi lo subisce. L’intervento del Viminale punta a bloccare un fenomeno che rischia di degenerare in una catena di attacchi e vendette che si consumano lontano dagli stadi. 

La decisione viene bollata subito come “sproporzionata” rispetto ad altri precedenti e “immotivata” nelle reazioni di tanti tifosi su X, che rilanciano l’hashtag #trasfertelibere, minimizzano i fatti avvenuti domenica scorsa e fanno paragoni con la gestione dell’ordine pubblico in altri Paesi, come la Germania, dove gli scontri tra tifoserie sono definiti molto più duri e le trasferte non sono mai vietate.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie