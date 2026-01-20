spot_img
martedì 20 Gennaio 2026
spot_img

Incendio in una casa nel Brindisino, crollano i solai: si cerca una persona

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Paura a Tuturano, frazione di Brindisi, dove un incendio scoppiato in un’abitazione rurale ha provocato il crollo dei solai. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e, soprattutto, nella ricerca di una persona che potrebbe essere rimasta sotto le macerie. Secondo le prime informazioni, si teme che all’interno della casa si trovasse un anziano disabile. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie