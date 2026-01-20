Grazia Di Michele contro Fazio: “In tv solo artisti adatti ad ogni evento”

(Adnkronos) – Una critica all’omologazione televisiva e il rammarico per un’esclusione che sa di occasione mancata. Con un lungo post pubblicato su Facebook, la cantautrice Grazia Di Michele si rivolge direttamente a Fabio Fazio per lo speciale di Che tempo che fa’ dal titolo ‘Ornella senza fine’, andato in onda domenica sul Nove per celebrare Ornella Vanoni a poche settimane dalla morte. “Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non esserci stata ieri per l’omaggio a Ornella”, esordisce la cantautrice.

“Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno”, aggiunge Di Michele.

Un suo invito, dunque, sarebbe stata l’occasione “per portare in TV anche delle storie artistiche fuori dagli hype, ma che hanno una ragione vera e profonda di condivisione”. L’artista conclude il post con una riflessione amara: “Ho un bagaglio di ricordi legati con fili d’oro e questo è sufficiente per gratificarmi, ma sinceramente mi dispiace che un’amica e un’artista, che ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, venga ricordata attraverso un evento che sa di omologazione, un’omologazione che è diventata davvero una storia ‘senza fine'”.

