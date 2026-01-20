spot_img
martedì 20 Gennaio 2026
spot_img

Grazia Di Michele contro Fazio: “In tv solo artisti adatti ad ogni evento”

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Una critica all’omologazione televisiva e il rammarico per un’esclusione che sa di occasione mancata. Con un lungo post pubblicato su Facebook, la cantautrice Grazia Di Michele si rivolge direttamente a Fabio Fazio per lo speciale di Che tempo che fa’ dal titolo ‘Ornella senza fine’, andato in onda domenica sul Nove per celebrare Ornella Vanoni a poche settimane dalla morte. “Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non esserci stata ieri per l’omaggio a Ornella”, esordisce la cantautrice.  

“Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno”, aggiunge Di Michele.  

Un suo invito, dunque, sarebbe stata l’occasione “per portare in TV anche delle storie artistiche fuori dagli hype, ma che hanno una ragione vera e profonda di condivisione”. L’artista conclude il post con una riflessione amara: “Ho un bagaglio di ricordi legati con fili d’oro e questo è sufficiente per gratificarmi, ma sinceramente mi dispiace che un’amica e un’artista, che ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, venga ricordata attraverso un evento che sa di omologazione, un’omologazione che è diventata davvero una storia ‘senza fine'”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie