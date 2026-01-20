spot_img
martedì 20 Gennaio 2026
Elon Musk, scontro con Ryanair: “Quanto costa acquistarvi?”

(Adnkronos) –
Si riaccende la disputa tra Elon Musk e Ryanair. Il miliardario proprietario, tra le altre aziende, di Tesla ha intrapreso una vera e propria crociata contro la compagnia aerea low cost, rigorosamente dal suo account X, rea di aver chiuso le porte al Wi-Fi a bordo, servizio offerto dalla sua Starlink. Mentre nelle settimane scorse Musk aveva discusso con il Ceo della compagnia, stavolta ha risposto direttamente a un post di Ryanair. 

Quando su X Ryanair ha fatto l’ennesima battuta contro il WiFi a bordo, Musk ha risposto con un eloquente, quanto provocatorio: “Quanto costa acquistarvi?”. Poi il miliardario ha riproposto un tormentone già visto negli scorsi giorni: “Voglio comprare Ryanair e reinstaurare Ryan come legittimo sovrano”, ha scritto, rispondendo a se stesso, e facendo intendere di voler quindi soppiantare gli attuali piani alti della compagnia. 

Questi commenti fanno seguito a un sondaggio lanciato da Musk direttamente sul suo profilo X con il seguente questito: “Dovrei acquistare Ryanair e reinstaurare Ryan come suo legittimo sovrano?, l’80% degli utenti ha votato sì. 

 

