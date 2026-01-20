spot_img
martedì 20 Gennaio 2026
spot_img

Australian Open, Sonego batte Taberner in tre set. Avanti Errani-Paolini

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Gioia azzurra agli Australian Open. Lorenzo Sonego ha battuto oggi, martedì 20 gennaio, lo spagnolo Carlos Taberner nel primo turno dello Slam di Melbourne, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-3 in un’ora e 46 minuti. Il tennista torinese è così volato al secondo turno del torneo, dove attende il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti, amico e compagno di doppio, e il belga Raphael Collignon. Errani e Paolini invece hanno vinto all’esordio nel tabellone di doppio femminile battendo la coppia Lumsen-Tang. 

Partenza subito decisa di Sonego, che riesce a imporsi con un’ottima percentuale di prime, conquistando un primo set estremamente combattuto con il punteggio di 6-4. L’inerzia del match non cambia nel secondo, con Taberner in confusione che concede un break dopo l’altro e perdendo il parziale con un mesto 6-0. Sonego non molla e chiude i giochi al terzo set, resistendo al ritorno dello spagnolo e vincendo 6-3. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie