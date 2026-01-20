spot_img
martedì 20 Gennaio 2026
Australian Open, Oliynykova commuove: “Mio padre combatte per Ucraina, oggi è fiero di me”

(Adnkronos) –
Oleksandra Oliynykova commuove agli Australian Open. La tennista ucraina ha perso oggi, martedì 20 gennaio, contro la statunitense Madison Keys, campionessa in carica a Melbourne, e ha lanciato un appello, silenzioso, in conferenza stampa: “Ho bisogno del vostro aiuto per proteggere i bambini e le donne ucraine, ma non ne posso parlare qui”, recita la maglietta che ha esposto ai giornalisti, dribblando così le stringenti regole dell’Atp che vietano qualunque messaggio politico. 

La causa ucraina, in guerra con la Russia, è particolarmente sentita da Oliynykova, visto che ha il padre a combattere in prima linea: “Lui è un soldato ed è nell’esercito. Mi rende molto orgogliosa”, ha raccontato commossa, “prima mi accompagnava alle gare, ora sono sola. So che il suo sogno era vedermi su questo campo, e mi ha appena scritto dicendomi che sono riuscita a realizzarlo”. 

 

sport

