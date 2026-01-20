spot_img
martedì 20 Gennaio 2026
Australian Open, Fonseca choc: Spizzirri lo elimina (e Sinner sorride)

(Adnkronos) –
Buone notizie per Jannik Sinner. Oggi, martedì 20 gennaio, gli Australian Open hanno regalato un’eliminazione eccellente, che avrebbe incrociato il destinato del tennista azzurro a Melbourne. Nella notte italiana, Joao Fonseca è stato infatti eliminato al primo turno dello Slam australiano dallo statunitense Eliot Spizzirri, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1, 6-2. 

Fonseca avrebbe incrociato Sinner al terzo turno, per quello che sarebbe stato il primo scontro tra Jannik e il baby fenomeno brasiliano, che per la prima volta perde al primo turno di un torneo del Grande Slam.  

A condizionare la partita del numero 32 del mondo anche il caldo di Melbourne: durante un cambio campo infatti Fonseca si è levato la maglietta, sedendosi all’ombra visibilmente provato dalla temperatura. 

 

