martedì 20 Gennaio 2026
Aurigemma (Reg. Lazio): “Giornata del rispetto per l’inclusione e per contrastare le discriminazioni”

(Adnkronos) – “La Giornata del Rispetto rappresenta un momento fondamentale di riflessione collettiva sul benessere dei nostri cittadini più giovani. In un’epoca caratterizzata da sfide sociali sempre più complesse, promuovere la cultura del rispetto reciproco, dell’inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione non è solo un dovere istituzionale, ma un investimento necessario per il futuro della nostra comunità”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in occasione della ricorrenza dedicata alla promozione dei valori del rispetto e della convivenza civile. 

“Il rispetto – ha sottolineato Aurigemma – è il pilastro su cui poggia ogni società democratica. Educare le nuove generazioni al riconoscimento dell’altro e alla valorizzazione delle diversità significa gettare le basi per una regione più coesa, sicura e umana. Le istituzioni hanno il compito di affiancare le famiglie e le scuole in questo percorso educativo, fornendo ai ragazzi gli strumenti per respingere ogni forma di prevaricazione e bullismo”. 

“Il Consiglio regionale del Lazio – ha concluso il presidente – continuerà a sostenere con forza ogni iniziativa volta a tutelare la dignità della persona e a favorire un clima di ascolto e partecipazione. Investire oggi sulla cultura del rispetto significa garantire ai nostri giovani un domani in cui il dialogo prevalga sul conflitto e l’inclusione sia la normalità, non l’eccezione”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

