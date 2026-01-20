spot_img
martedì 20 Gennaio 2026
Ascolti tv, 19 gennaio: vince ‘La Preside’ su Rai1 e vola al 27,4%

(Adnkronos) –
Ottimo risultato per i nuovi episodi della fiction ‘La Preside’ su Rai1. La serie interpretata da Luisa Ranieri è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 4.553.000 spettatori e il 27.4% di share. Al secondo posto ‘Zelig 30’ su Canale5, con 2.857.000 spettatori e il 21.9% di share. In terza posizione, testa a testa tra ‘Lo Stato delle Cose’ su Rai3 (906.000 spettatori, share 6%), ‘John Wick – Capitolo 2’ su Italia1 (909.000 spettatori, share 5.2%) e ‘La Torre di Babele’ su La7 (917.000 spettatori, share 4.8%).  

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (643.000 spettatori, share 5%), ‘Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana’ su Rai2 (574.000 spettatori, share 3.2%), ‘4 Hotel’ su Tv8 (354.000 spettatori, share 2.2%), ‘Spy’ sul Nove (207.000 spettatori, share 1.3%).  

In access prime time: su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.218.000 spettatori, share 20.1%), ‘La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto 5.641.000 spettatori e il 26.6% di share; su Rai1, dopo ‘Cinque Minuti’ (4.648.000 spettatori, share 22.1%), ‘Affari Tuoi’ ha registrato 5.412.000 spettatori e il 25.4% di share; notevole il risultato di ‘Otto e Mezzo’ su La7, con 1.832.000 spettatori e l’8.5% di share. 

