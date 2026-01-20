spot_img
martedì 20 Gennaio 2026
spot_img

6 A per crescere bene, vodcast pediatri Sip per vivere sani oggi e domani

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Non solo i primi mille giorni: le scelte quotidiane dei primi anni di vita possono fare la differenza anche nella salute e il benessere del futuro, con la prevenzione di molte malattie croniche. Da questa consapevolezza nasce il vodcast ‘Le 6 A – La salute si costruisce da piccoli’, realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società italiana di pediatria (Sip). Il progetto, pensato per accompagnare genitori, educatori con un linguaggio chiaro e accessibile, offre indicazioni pratiche per crescere bambini più sani, oggi e domani. 

Protagoniste del vodcast – presto online sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com – sono 6 parole chiave, 6 A che raccontano altrettanti pilastri della salute: allattamento al seno, un gesto naturale che è anche un investimento sul futuro di mamma e bambino; aderenza alle vaccinazioni, una protezione fondamentale che ha salvato milioni di vite e continua a farlo; attenzione agli schermi, perché troppo digitale e troppo presto può interferire con sonno, linguaggio, movimento e relazioni; alimentazione corretta, per contrastare sovrappeso e obesità, che oggi in Italia riguardano 1 bambino su 3. Ma ci sono anche la A di attività motoria, indispensabile per crescere forti, sicuri e socialmente attivi, e quella delle abitudini del sonno, spesso sottovalutate, ma decisive per lo sviluppo, l’apprendimento e il benessere emotivo.  

Attraverso storie, dati e il contributo degli esperti della Sip, ‘Le 6 A – La salute si costruisce da piccoli’ aiuta a trasformare le informazioni in scelte consapevoli, perché prendersi cura dei bambini significa costruire la salute degli adulti di domani. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie