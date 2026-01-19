Valentino, l’omaggio dell’imitatore Dario Ballantini: “Gli devo tutto”

(Adnkronos) –

“Valentino è stato la svolta della mia carriera. Gli devo tutto”. Un commosso Dario Ballantini ricorda con l’Adnkronos lo stilista Valentino che ha imitato per oltre 30 anni nel programma ‘Striscia la Notizia’. L”imperatore della moda’ è scomparso oggi, 19 gennaio, all’età di 93 anni.

“Quando iniziai a lavorare – racconta Ballantini – le mie imitazioni tv, per i primi 15 anni, non funzionavano molto. Dopo un po’ che lavoravo a ‘Striscia’ decidemmo allora di puntare su una imitazione di caratura internazionale che non fosse chiusa nello studio ma che andasse in giro. Scegliemmo Valentino e con lui nacque un nuovo tipo di televisione: il personaggio di fama mondiale, la presa in giro della moda, che non era ancora mai stata fatta. Questi ingredienti, uniti alla vis comica che ci ho messo io, sono stati la chiave per un successo durato 40 anni”.

Ma i rapporti con la maison com’erano? “All’inizio buoni, ci diedero anche i primi abiti. Poi si infastidirono un po’. Poi finirono per apprezzare molto. Lui disse anche che in abiti civili un po’ assomigliavo a lui da giovane”. Vi siete mai incontrati? “Questo ha dell’incredibile. L’unica volta che ci siamo trovati faccia a faccia fu alla prima romana del film di Gabriele Muccino con Will Smith ‘La ricerca della felicità’ e, ironia della sorte, io ero travestito e truccato da Valentino Rossi, il campione di motociclismo. E così fu Valentino Garavani a darmi una pacca sulla spalla e a dire: ‘ciao caro’, che era la frase che io gli facevo pronunciare in continuazione”.

Ballantini ammette di sentire “un debito di riconoscenza nei confronti di Valentino: da anni tutti i miei spettacoli teatrali si concludono con la sua imitazione. Ora credo che diventerà un saluto, perché le battute sarebbero fuori luogo”.

