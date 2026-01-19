spot_img
lunedì 19 Gennaio 2026
spot_img

Valentino, Ferragni: “Sue creazioni hanno fatto sognare me e intere generazioni”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Le creazioni di Valentino Garavani hanno fatto sognare generazioni di donne, me compresa”. Così all’Adnkronos l’imprenditrice Chiara Ferragni ricorda il grande stilista Valentino, morto oggi all’età di 93 anni.  

“È stato uno dei più grandi maestri della moda italiana e mondiale”, prosegue Ferragni. Con la sua visione “ha definito un’idea di eleganza senza tempo, rendendo l’Italia un punto di riferimento assoluto nel lusso. La sua eredità creativa continuerà a ispirare i giovani designer del futuro”, conclude. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie