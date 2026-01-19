spot_img
Valentino e la Dolce Vita, Barillari: “A ogni scatto rispondeva con un sorriso”

(Adnkronos) – Il re dei paparazzi Rino Barillari affida all’Adnkronos il suo ricordo di Valentino, morto oggi all’età di 93 anni. “Che personaggio era Valentino, l’orgoglio dei romani, il vanto dell’Italia nel mondo, dove si parla di lui anche il cielo si apre”, dice.  

“Conservo ancora delle foto inedite che gli feci nel 2015: lo seguivo negli atelier, ovunque andasse. L’ho immortalato con Liz Taylor, con Sophia Loren, con il Papa. Era sempre tranquillo, un galantuomo. Nei miei ricordi è ancora il re di via dei Condotti, di via Veneto e della dolce vita romana: a ogni scatto lui rispondeva con un sorriso”, conclude. 

