lunedì 19 Gennaio 2026
Scontro tra due treni ad alta velocità in Spagna, 39 i morti

2

(Adnkronos) – E’ salito a 39 il bilancio dei morti del grave incidente ferroviario avvenuto domenica nel sud della Spagna, dove due treni dell’alta velocità si sono scontrati ad Adamuz (Cordoba). Almeno 73 feriti, di cui 24 gravi, secondo gli ultimi dati.  

Diverse carrozze di un treno Iryo in viaggio da Malaga a Madrid con 300 passeggeri a bordo sono deragliate e si sono scontrate con un treno Alvia che viaggiava nella direzione opposta con 184 persone a bordo, diretto a Huelva. Diverse carrozze di questo secondo treno sono poi precipitate da un terrapieno di quattro metri, ostacolando l’accesso ai soccorsi, secondo il ministro della Presidenza andalusa. 

Il presidente della Giunta Regionale dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno, ha visitato il luogo dell’incidente. “Domani avremo dati più affidabili, sia sul numero delle vittime che sul numero dei feriti”, ha dichiarato. Da parte sua, il ministro dei Trasporti Óscar Puente ha descritto l’incidente come “estremamente strano”, spiegando che si è verificato su un tratto rettilineo della strada, che la pista era stata ristrutturata a maggio e che si è detto fiducioso che un’indagine avrebbe chiarito le cause.  

Data la gravità dell’incidente, il primo ministro Pedro Sánchez ha annullato l’intero programma di lunedì, incluso un incontro con il leader dell’opposizione, Alberto Núñez Feijóo. 

