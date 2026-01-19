spot_img
lunedì 19 Gennaio 2026
Riduzione TARI 2026, online il bando per fare domanda

Pubblicato dal Comune di Corciano, lunedì 19 gennaio, il bando per il riconoscimento della riduzione Tari per l’anno 2026 a favore dei titolari di utenze domestiche ai sensi dell’art. 30 del regolamento comunale.

Le famiglie che rientrano nei requisiti previsti e, quindi, con un valore Isee inferiore a 15.000,00 euro, come risultante dall’apposita attestazione in corso di validità alla data di presentazione della richiesta, potranno presentare le domande entro e non oltre il 31 marzo 2026 alle ore 23.59 inserendo i dati richiesti online sul sito internet del Comune di Corciano.

L’agevolazione consente di avere una scontistica sull’importo totale della tassa sui rifiuti (Tari), dovuto per l’anno 2026. Per inoltrare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema pubblico identità digitale (Spid) o, in alternativa, della Carta d’identità elettronica (Cie).

Qui per presentare le domande: https://www.comune.corciano.pg.it/area_letturaNotizia/601004/pagsistema.html

