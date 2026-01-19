Reggio Emilia, “abusi sessuali su 8 alunne”: misura cautelare per collaboratore scolastico

(Adnkronos) –

Avrebbe indotto otto alunne minorenni a subire atti sessuali consistiti in contatti fisici: abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo, trattenendo le minori in luoghi isolati della scuola, come aula magna e antibagni, e approfittando del suo ruolo di collaboratore scolastico. Una serie di episodi che ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di un collaboratore scolastico di 28 anni, in servizio in un istituto comprensivo della bassa reggiana.

L’indagine è partita da una denuncia presentata presso la stazione dei carabinieri di Castelnuovo di Sotto in seguito alle confidenze fatte dalle alunne ai docenti. I militari hanno raccolto testimonianze e riscontri che hanno delineato un quadro di presunti abusi seriali. La Procura di Reggio Emilia ha richiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale l’applicazione nei confronti dell’uomo della sospensione immediata dal pubblico servizio per 12 mesi e l’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dai carabinieri di Castelnovo di Sotto, che hanno condotto le indagini.

Secondo quanto ricostruito il 28enne, tra l’ottobre e il novembre 2025, avrebbe tenuto sistematici atteggiamenti inappropriati nei confronti di otto alunne, tutte di età inferiore ai 14 anni. Sfruttando i momenti di minor sorveglianza nei corridoi, avrebbe indotto le minori a subire contatti fisici, baci sul collo e abbracci forzati, arrivando in alcuni casi a sollevarle di peso o a trattenerle in locali isolati come l’aula magna o gli antibagni. Il 28enne avrebbe instaurato un clima di pressione psicologica, cercando di apparire come una figura di riferimento “affettuosa” per confondere le vittime e indurle al silenzio.

