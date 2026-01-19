spot_img
Musetti-Collignon: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Nella notte tra oggi, lunedì 19 gennaio, e domani, martedì 20, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Melbourne. Musetti è reduce dalla finale persa nel torneo preparatorio di Hong Kong, che ha aperto la sua stagione, dove si è arreso ad Alexander Bublik, ma grazie a cui ha raggiunto il suo best ranking, volando al terzo posto della classifica Atp. 

 

La sfida tra Musetti e Collignon è in programma martedì 20 gennaio non prima dell’1.30 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello degli Australian Open che sarà il loro primo incrocio. 

 

Musetti-Collignon, come tutte le partite degli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

