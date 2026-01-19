spot_img
lunedì 19 Gennaio 2026
spot_img

Gauff, debutto ok agli Australian Open e capelli rossi in ‘omaggio’ a Sinner

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Jannik Sinner fa notizia agli Australian Open anche se non gioca. A Melbourne, nei primi giorni di match dello Slam australiano, non è passato inosservato il nuovo look di Coco Gauff. La tennista americana, vincitrice dell’ultimo Roland Garros e campionessa degli Us Open 2023, ha deciso di tingersi i capelli di rosso in occasione del debutto vincente all’Australian Open 2026 contro l’uzbeka Rakhimova.  

In conferenza stampa, ha poi giustificato così il cambiamento: “Ho pensato fosse una buona idea visto che c’è un tizio coi capelli rossi nel tour che se la cava piuttosto bene. Jannik ha un bel record di vittorie qui, io invece no”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie