È morto Valentino, Meloni: “Maestro di stile ed eleganza, l’Italia perde una leggenda”

(Adnkronos) – Lo stilista Valentino Garavani è morto oggi a Roma all’età di 93 anni. L’ultimo imperatore della moda “si è spento oggi nella sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, si legge in una nota pubblicata sui social della Fondazione Valentino Garavani.

In tanti lo omaggiano con dei messaggi di cordoglio. A cominciare dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana. Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto”, scrive sui social.

Anche il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato la morte di Valentino con un post su X: “Ci ha lasciato un’icona del Made in Italy, che ha reso il nostro Paese un’eccellenza mondiale e la cui visione e la creatività hanno illuminato le sfilate in tutte le città”. “L’Italia – continua – perde un protagonista assoluto della moda mondiale. Il suo talento ha portato il Made in Italy sulle passerelle internazionali, rendendolo simbolo di stile, creatività e prestigio. Un’eredità che resterà nella storia. Sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi collaboratori”.

Si aggiunge al cordoglio il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo: “Con la scomparsa di Valentino perdiamo un’icona assoluta di stile ed eleganza. Il suo talento, la sua visione e la sua capacità di raccontare la bellezza hanno contribuito in modo decisivo a portare in alto il nome del Made in Italy e dell’eccellenza italiana nel mondo. Ha attraversato epoche diverse, distinguendosi con coerenza e classe nel corso degli anni fino ai giorni nostri, accompagnando la carriera di stelle di ogni tempo, da Sophia Loren a Zendaya e non solo. Un ambasciatore straordinario del nostro Paese, che ha lasciato un segno profondo nella moda e nell’immaginario collettivo internazionale. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari va il mio più sincero pensiero di vicinanza”.

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, dichiara: “La moda oggi perde una delle più grandi icone mondiali che abbia mai avuto. La città di Roma piange un genio assoluto che ha contributo in maniera decisiva a rendere la nostra città iconica nel mondo della moda. Con Giancarlo Giammetti da poco ha regalato alla nostra città l’ennesimo atto d’amore, con la Fondazione PM23 che sta permettendo a Roma di avere appuntamenti artistici e culturali unici nel panorama internazionale. Sicuramente con il sindaco Roberto Gualtieri troveremo il modo per rendergli il giusto omaggio”.

Le parole del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana: “Con la scomparsa di Valentino perdiamo uno dei più grandi simboli della moda italiana, un maestro di stile che ha portato nel mondo l’eleganza, la creatività e il talento del nostro Paese. Rivolgo un pensiero di sincero cordoglio ai familiari, ai collaboratori che ne hanno condiviso il lungo e straordinario percorso creativo e a chi continuerà a custodirne e valorizzarne l’eredità artistica e culturale”.

“Se ne va una vera leggenda, la storia del nostro stile e dell’eccellenza italiana che ha conquistato il mondo. Ciao Valentino”, scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.



La conduttrice Simona Ventura lo ricorda sui suoi social: “Mi mancherai immenso Valentino. Un grande abbraccio va anche al tuo socio e compagno di sempre, Giancarlo Giammetti. Siete stati LA MODA, quella vera che ci faceva sognare. Una grande tristezza”.

