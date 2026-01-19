Corciano ospite al Tg2: “Si, Viaggiare” racconta una perla nascosta dell’Umbria

È andato in onda venerdì 16 gennaio il servizio realizzato dalla troupe della rubrica del Tg2 “Sì, Viaggiare”, dedicata a itinerari, viaggi e curiosità sulle mete turistiche in Italia e nel mondo, che ha avuto come protagonista il borgo di Corciano.

Definito una “perla della bellissima Umbria, una meta che non tutti conoscono ma che merita di essere scoperta”, Corciano è stato raccontato attraverso immagini suggestive che ne hanno messo in luce le meraviglie architettoniche, i vicoli carichi di fascino e i palazzi di grande rilievo storico, accompagnate dalla voce narrante di Massimiliano Clarizio.

A guidare la troupe in questo viaggio alla scoperta degli aspetti storici, culturali, architettonici e paesaggistici che rendono Corciano una delle gemme più preziose dell’Umbria è stata la storica dell’arte Alessandra Tiroli, tra le massime esperte della storia corcianese. Il percorso ha attraversato alcuni dei luoghi più significativi del borgo, tra cui la chiesa parrocchiale, il Torrione, la sala del Consiglio di palazzo Comunale e piazza Coragino, dove è stata rievocata anche l’affascinante leggenda legata all’origine del nome di Corciano e la storia della famiglia Della Corgna.

A commentare il servizio è stato il sindaco Lorenzo Pierotti, che ha espresso grande soddisfazione per la vetrina nazionale dedicata al borgo: «Siamo orgogliosi che una trasmissione così prestigiosa come “Sì, Viaggiare” del Tg2 abbia scelto di raccontare Corciano, mettendo in luce, su un canale nazionale, la bellezza, la storia e l’identità del nostro borgo. È un riconoscimento importante che premia il valore del nostro patrimonio culturale e rappresenta una straordinaria occasione di promozione per il territorio».

Il servizio è disponibile al seguente link: https://www.rainews.it/rubriche/tg2siviaggiare/video/2026/01/TG2-Si-Viaggiare-del-16012026-32db7be3-e39c-4e1f-9649-6e76f66f8305.html

