lunedì 19 Gennaio 2026
Caso Signorini, Antonio Medugno sentito in procura a Milano come testimone

(Adnkronos) –
Antonio Medugno, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, viene sentito in Procura a Milano per rispondere alle domande sulla denuncia presentata contro il conduttore Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il modello viene sentito come testimone dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. Al centro della denuncia ci sarebbero presunte avances da parte di Signorini avvenute nella primavera del 2021. Contatti che sarebbero iniziati prima telefonicamente e poi di persona. Medugno avrebbe però subito chiarito la sua posizione, interrompendo i contatti con il giornalista.  

Signorini era già stato sentito per circa tre ore in procura a Milano lo scorso 7 gennaio 2026, per difendersi dalle accuse. Assistito dai suoi legali, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il presentatore tv si è difeso davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis: “Non ho commesso nessuna violenza”. Nelle sue dichiarazioni spontanee, intervallate da domande di precisazioni, il conduttore ha anche parlato delle chat che si è scambiato con Medugno. 

