Auto contro bus nel barese, morti due giovanissimi: grave un 19enne

(Adnkronos) – Due giovanissimi sono morti in un incidente stradale avvenuto questa sera tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, nello scontro tra una automobile e un autobus della società di trasporti Sita. A perdere la vita il conducente della vettura, u

n giovane di 18 anni, e una ragazzina di 15 anni che era nella stessa auto. Un ragazzo di 19 anni, anche lui passeggero del mezzo, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Miulli. Ferito anche il conducente del bus. A bordo del veicolo c’erano alcuni passeggeri. Non si sa se hanno subito conseguenze.

cronaca

