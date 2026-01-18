Terremoto in provincia di Messina, la scossa di magnitudo 4

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alla 14:54 in provincia di Messina. E’ stato localizzato dall’Ingv (Istituto nazionale di geologia e vulcanologia) a 2 km a sud di Militello Rosmarino, sui Nebrodi, e a una profondità di 8 chilometri.
