Rigore allo scadere, ma Brahim Diaz sbaglia il cucchiaio: clamoroso in finale di Coppa d’Africa

Clamoroso in finale di Coppa d’Africa. Negli ultimi minuti della partita di oggi, domenica 18 gennaio, tra Marocco e Senegal, sul punteggio ancora fermo sullo 0-0, Brahim Diaz ha sbagliato un calcio di rigore provando a battere Mendy con un improbabile pallonetto, parato dall’ex portiere del Chelsea. Succede tutto al 96′ minuto, in pieno recupero, quando un giocatore del Marocco finisce a terra in area dopo un contrasto con un avversario. L’arbitro lascia inizialmente correre, ma viene richiamato dal Var e dopo revisione assegna il calcio di rigore.

Seguono proteste roventi dei giocatori del Senegal, con pioggia di ammonizioni e caos allo stadio, tanto che la partita deve essere sospesa per rischio disordini. Una volta riportata la calma, ben 27 minuti dopo il novantesimo, sul dischetto si presenta Brahim Diaz. L’attaccante del Real Madrid, passato anche per la Serie A dove ha vestito la maglia del Milan, prende la rincorsa e prova un’improbabile ‘cucchiaio’, che però non inganna Mendy.

Il portiere del Senegal resta infatti immobile e blocca il tiro di Diaz, che si dispera del dischetto mentre i giocatori, e i tifosi, avversari esultano. La partita prosegue quindi ai supplementari, dove è proprio il Senegal, per la legge più antica del calcio, a trovare il gol del vantaggio con Gueye.

