Nancy Brilli a Verissimo: la carriera, Ballando e la difficoltà di avere figli

Nancy Brilli sarà ospite oggi, domenica 18 gennaio, a Verissimo per festeggiare i quarant’anni di carriera. L’attrice è stata recentemente concorrente di Ballando con le stelle, un’esperienza che le ha permesso di potersi raccontare anche nei suoi aspetti più intimi, affrontando pubblicamente un capitolo delicato della sua vita: la maternità a lungo negata.

“La gravidanza è stata un punto di svolta dell’esistenza”. Con queste parole Nancy Brilli aveva aperto il suo cuore a Ballando con le stelle parlando della difficoltà diagnosticata dai medici di non poter avere figli. “Mi mancavano proprio pezzi di ricambio. Per tutta la vita ho avuto l’endometriosi, me l’hanno diagnosticata a 30 anni quando mi è venuto un tumore: mi sono operata e dopo l’operazione mi hanno detto che non avrei avuto la possibilità di una gravidanza”, aveva raccontato l’attrice parlando del forte desiderio di avere una famiglia.

“Per anni ero ‘selvatica’, non avevo una meta. Poi ho conosciuto Luca, mi sembrava l’uomo giusto, mi sembrava tutto giusto, ma l’idea di non poter avere un figlio pesava tantissimo. Poi, ho chiesto aiuto, il medico mi disse che arrivavo a un 5% di possibilità, potevo fare un solo tentativo. Abbiamo iniziato con una cura ormonale, poi mi hanno detto che ero incinta, ma mi dissero di andarci con cautela”, aveva aggiunto Brilli.

Brilli inizialmente era rimasta incinta di due gemelli, poi uno l’ha perso: “Mi viene da pensare che ho un angelo custode in cielo”. Poi, la sicurezza di diventare mamma: “Mi hanno assicurata che fossi diventata madre. Finalmente era tutto giusto, un momento di pace”. “Francesco è la mia grandissima vittoria”.

La carriera di Nancy Brilli compie 40 anni. È cominciata quasi per caso quando alle scuole superiori ha conosciuto il regista Pasquale Squitieri. È lui a convincerla a lanciarsi nella recitazione e la fa debuttare nel film ‘Claretta’ del 1984. Poco dopo la richiama per la miniserie TV da lui diretta ‘Naso di cane’.

In quel decennio al cinema è tra le protagoniste di ‘Dèmoni 2… L’incubo ritorna’, ‘Compagni di scuola’ e ‘Piccoli Equivoci’, con cui vince un David di Donatello e un Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista.

Negli anni ’90 partecipa a molte miniserie televisive, tra cui ‘Un cane sciolto’ e ‘Il colore della vittoria’. Nel 1999 poi entra nel cast della serie ‘Commesse’. Nel frattempo a teatro è protagonista dal 1995 al 1997 di ‘Manola’, un soggetto di Margaret Mazzantini per la regia di Sergio Castellitto.

Torna poi al cinema con Gigi Proietti per il film ‘Febbre da cavallo – La mandrakata’ e nel 2005 divide con Gabriel Garko nella miniserie ‘I colori della vita’. Negli successivi recita per Neri Parenti in ‘Natale in Crociera’ e per Carlo Vanzina.

La carriera prosegue e Nancy Brilli si divide tra televisione, cinema e teatro. Nel 2024 riceve il premio alla carriera durante la ‘Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia’, e nello stesso anno partecipa a ‘Pechino Express’ con l’amico e collega Pierluigi Iorio e affianca Pierluigi Diaco nel programma Rai BellaMa’.

