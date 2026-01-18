spot_img
domenica 18 Gennaio 2026
Milano-Cortina, Efe Bal difende Boldi: “Escluso da tedoforo? Che ipocrisia”

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Tutti danno contro Boldi per ciò che ha detto, nessuno dice che ormai affermare che a uno piace la fig.. fa scandalizzare”. Efe Bal esprime così all’Adnkronos il suo disappunto per l’esclusione di Massimo Boldi per il ruolo di teodoforo da Milano-Cortina per una battuta rilasciata in un’intervista sul fatto di essere ‘campione di fig..’ 

“Fosse stato gay – sottolinea – lo avrebbero fatto correre con due fiaccole. E una la teneva in mano”, prosegue. 

“Bisogna aggiungere che gli stessi signori che ora si scandalizzano per Massimo Boldi non hanno detto nulla sul ‘Signorini gate’. C’è molta ipocrisia”, conclude la transessuale turca. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

