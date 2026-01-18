spot_img
domenica 18 Gennaio 2026
spot_img

Milan, furto in albergo a Fullkrug: spariti oggetti per oltre 500mila euro

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Non è iniziata benissimo l’avventura italiana di Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan. Il calciatore tedesco, primo rinforzo di gennaio dei rossoneri, è ancora alla ricerca di casa a Milano e il club gli ha messo a disposizione (come accade sempre per i nuovi acquisti) una stanza d’albergo. Qualche giorno fa, quando Fullkrug era però via con la squadra a Como, per il recupero della partita di Serie A saltata a causa della Supercoppa in Arabia, alcune persone si sono introdotte nella sua stanza rubando dalla cassaforte oggetti per un valore di 500mila euro, tra orologi e gioielli. Il tedesco si è accorto delle ‘mancanze’ soltanto nella mattinata di ieri, sabato 17gennaio, denunciando il furto (tramite un dirigente rossonero delegato). Al momento, ci sono indagini in corso.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie