domenica 18 Gennaio 2026
"Metal detector nelle scuole più a rischio", l'ipotesi di Valditara

cronaca

(Adnkronos) – Consentire ai presidi di installare metal detector nelle scuole di maggior rischio. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, intervenendo sulla tragedia di La Spezia: l’accoltellamento di Abanoub Youssef da parte di un compagno di scuola, Zouhair Atif. 

‘Voglio innanzitutto trasmettere la mia vicinanza ai genitori del ragazzo ucciso e la mia vicinanza anche alla scuola, a tutte le componenti: dagli studenti, ai docenti, ai presidi. Ho sentito in queste ore la preside ed era molto scossa. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d’intesa con il prefetto, dei metal detector”, ha detto Valditara, in un’intervista a ‘4 di Sera Weekend’. 

 

Sarebbe stata una foto scambiata con una ragazza a scatenare l’aggressione che venerdì ha portato alla morte dello studente 18enne Youssef Abanoub all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. È quanto avrebbe riferito al gip durante l’interrogatorio Zouhair Atif, 19 anni, fermato per l’omicidio del compagno di scuola. 

cronaca

