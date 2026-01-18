spot_img
domenica 18 Gennaio 2026
Iran, Times: “16.500 dimostranti uccisi e 330mila feriti”

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Nella brutale e sanguinosa repressione delle manifestazioni di protesta in Iran sono state uccise almeno 16.500 persone mentre circa 330mila sono state ferite. E’ quanto riporta un nuovo rapporto, ottenuto dal Sunday Times, che cita testimoni e fonti mediche che precisano che la maggior parte delle uccisioni sono avvenute nel giro di due giorno e che la maggioranza delle vittime si ritiene che siano sotto i 30 anni.  

Uno dei medici citati nel rapporto descrive la situazione come “un genocidio coperto dal buio digitale”, riferendosi al fatto che il regime ha imposto il blocco totale di Internet e delle comunicazioni. Il blackout di Internet ha anche impedito per giorni a decine di migliaia di famiglie iraniane di avere notizie dei propri cari, di sapere se fossero vivi o morti.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

