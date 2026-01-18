Clizia Incorvaia a Verissimo: la vicenda giudiziaria, l’amore per Paolo Ciavarro e il legame con Eleonora Giorgi

(Adnkronos) –

Clizia Incorvaia sarà ospite oggi, domenica 18 gennaio, a Verissimo. Secondo le anticipazioni, l’influencer parlerà per la prima volta pubblicamente della vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta negli ultimi mesi e che si è conclusa lo scorso 17 dicembre con il suo proscioglimento. Incorvaia era finita stata accusata per trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre, Francesco Sarcina, il cantante delle Vibrazioni.

Dal matrimonio con Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia è diventata mamma della piccola Nina, che oggi ha 9 anni.

Classe 1980, Clizia Incorvaia si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo prima nel 2013 esordendo al cinema con il film di Federico Moccia ‘Universitari’, per poi ricoprire un piccolo ruolo in ‘Sole a catinelle’ con Checco Zalone e ‘Tutta colpa di Freud’.

Nel 2016 ha partecipato insieme a Francesco Sarcina al reality ‘Pechino Express’, sfiorando la finale. Nel 2020 ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip’, esperienza che le ha garantito la carriera da showgirl e influencer.

Clizia Incoravaia è oggi sposata con Paolo Ciavarro, conosciuto nella Casa del Grande Fratello. I due hanno partecipato alla stessa edizione del reality show di Canale 5 e da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2021 hanno annunciato di aspettare un bambino, il piccolo Gabriele nato il 19 febbraio del 2022. Il 12 luglio del 2024 Clizia e Paolo si sono uniti in matrimonio nella splendida cerimonia celebrata a Forte dei Marmi.

La moglie di Paolo Ciavarro aveva un legame speciale con la suocera Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo del 2025 dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. Un legame diventato ancora più forte, in particolare dopo la nascita del piccolo Gabriele, venuto al mondo nel febbraio del 2022: “Mi ha cambiato la prospettiva. È la vita che si rinnova”, aveva detto Eleonora Giorgi sul nipotino, sottolineando come diventare nonna le avesse cambiato la vita.

Clizia e Paolo Ciavarro si sono più volte affidati a Eleonora Giorgi e alla sua esperienza: “Mamma non ci sarà nella vita di Gabriele, ma lei è stata fondamentale in questi tre anni. C’è sempre stata, con la sua saggezza ed esperienza. Con Gabriele si è dedicata tantissimo e oggi il vuoto si sente più che mai”, aveva detto Paolo Ciavarro nello studio di Verissimo.

Eleonora Giorgi nelle ultime fasi della sua malattia ha più volte ribadito quanto fosse stato fondamentale per lei l’amore della sua famiglia: “Nonostante le difficoltà, loro mi danno la forza di continuare. La presenza di Clizia è un dono prezioso”,

