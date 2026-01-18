Australian Open, da De Minaur e Swiatek a Djokovic: il programma della seconda giornata

(Adnkronos) –
Seconda giornata per l’Australian Open. Dopo i primi match giocati nella notte italiana, in quella tra oggi, domenica 18 e lunedì 19 gennaio, andranno in scena altre partite del primo turno, che aspetta ancora l’esordio di Jannik Sinner, bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025. Sarà il turno di Novak Djokovic, Daniil Medvedev e del padrone di casa Alex De Minaur, ma anche di Coco Gauff e Iga Swiatek nel tabellone femminile.
Ecco tutti i match degli Australian Open in programma lunedì 19 gennaio:
Rod Laver Arena: dall’1:30 ora italiana
[3] Coco Gauff (USA) – Kamilla Rakhimova (UZB)
[LL] – Alex de Minaur [6] (AUS)
non prima delle 9
[Q] Yue Yuan (CHN) – Iga Swiatek [2] (POL)
Pedro Martinez (ESP) – Novak Djokovic [4] (SRB)
Margaret Court Arena: dall’1:30
[11] Daniil Medvedev (RUS) – Jesper de Jong (NED)
Simona Waltert (SUI) – Amanda Anisimova [4] (USA)
non prima delle 9
Donna Vekic (CRO) – Mirra Andreeva [8] (RUS)
Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud [12] (NOR)
John Cain Arena: dall’1
Nuno Borges (POR) – Felix Auger-Aliassime [7] (CAN)
[6] Jessica Pegula (USA) – Anastasia Zakharova (RUS)
non prima delle 7
Yuliia Starodubtseva (UKR) – Ajla Tomljanovic (AUS)
non prima delle 8:30
Alexei Popyrin (AUS) – Alexander Muller (FRA)
Kia Arena: dall’1
[Q] Storm Hunter (AUS) – Jessica Bouzas Maneiro (ESP)
Matteo Arnaldi (ITA) – Andrey Rublev [13] (RUS)
Laslo Djere (SRB) – Stan Wawrinka [WC] (SUI)
Barbora Krejcikova (CZE) – Diana Shnaider [23] (RUS)
1573 Arena: dall’1
Magda Linette (POL) – Emma Navarro [15] (USA)
Juan Manuel Cerundolo (ARG) – Jordan Thompson [WC] (AUS)
[17] Victoria Mboko (CAN) – Emerson Jones [WC] (AUS)
[17] Jiri Lehecka (CZE) – Artgur Gea [Q] (FRA)
Anz Arena: dall’1
[27] Sofia Kenin (USA) – Peyton Stearns (USA)
[WC] Priscilla Hon (AUS) – Marina Stakusic [Q] (CAN)
Thiago Agustin Tirante (ARG) – Aleksandar Vukic (AUS)
[21] Denis Shapovalov (CAN) – Yunchaokete Bu [WC] (CHN)
Campo 5: dall’1
Ann Li (USA) – Camila Osorio (COL)
[25] Learner Tien (USA) – Marcos Giron (USA)
[WC] Zarina Diyas (KAZ) – Paula Badosa [25] (ESP)
[Q] Martin Damm (USA) – Valentin Vacherot [30] (MON)
Campo 6: dall’1
[Q] Elias Ymer (SWE) – Alexander Shevchenko (KAZ)
Alycia Parks (USA) – Alexandra Eala (PHL)
[13] Linda Noskova (CZE) – Daria Semenistaja (LAT)
Adrian Mannarino (FRA) – Rinky Hijikata [WC] (AUS)
Campo 7: dall’1
Mariano Navone (ARG) – Hamad Medjedovic (SRB)
Damma Galfi (HUN) – Clara Tauson [14] (DEN)
[27] Brandon Nakashima (USA) – Botic van de Zandschulp (NED)
[21] Elise Mertens (BEL) – Lanlana Tararudee [Q] (THA)
Campo 8: dall’1
Anna Bondar (HUN) – Elisabeth Mandlik [WC] (USA)
Juncheng Shang (CHN) – Roberto Bautista Agut (ESP)
Daniel Altmaier (GER) – Marin Cilic (CRO)
Renata Zarazya (MEX) – Marie Bouzkova (CZE)
Campo 12: dall’1
Veronika Erjavec (SLO) – Magdalena Frech (POL)
Fabian Marozsan (HUN) – Arthur Rinderknech [24] (FRA)
Kamil Majchrzak (POL) – Jacob Fearnley (GBR)
Solana Sierra (ARG) – Moyuka Uchijima (JPN)
Campo 13: dall’1
Emiliana Arango (COL) – McCartney Kessler (USA)
[19] Tommy Paul (USA) – Aleksandar Kovacevic (USA)
Filip Misolic (AUT) – Alejandro Davidovich Fokina [14] (ESP)
[29] Iva Jovic (USA) – Katie Volynets (USA)
Campo 14: dall’1
Petra Marcinko (CRO) – Tatjana Maria (GER)
[Q] Nicolai Budkov Kjaer (NOR) – Reilly Opelka (USA)
[19] Karolina Muchova (CZE) – Jacqueline Cristian (ROU)
Terence Atmane (FRA) – Francesco Maestrelli [Q] (ITA)
Campo 15: dall’1
Quentin Halys (FRA) – Alejandro Tabilo (CHI)
[Q] Linda Klimovicova (POL) – Francesca Jones (GBR)
Oksana Selekhmeteva (RUS) – Ella Seidel (GER)
Jaume Munar (ESP) – Dalibor Svrcina (CZE)
Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.
—
sport
webinfo@adnkronos.com (Web Info)