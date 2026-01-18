spot_img
domenica 18 Gennaio 2026
spot_img

Australian Open, choc Cobolli: eliminato al primo turno da Fery

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli eliminato dagli Australian Open. Il primo colpo di scena dello Slam di Melbourne è arrivato oggi, domenica 18 gennaio, con la sconfitta del tennista azzurro, battuto in tre set dal britannico Arthur Fery, numero 186 del mondo, con il punteggio di 7-6 (1), 6-4, 6-1 in due ore e quattrordici minuti di gioco. 

A complicare l’esordio di Cobolli sono stati anche alcuni problemi intestinali accusati fin dall’inizio del match, che non hanno mai permesso all’azzurro di entrare in partita, complice anche l’ottimo livello di tennis mostrato dall’avversario.  

Fery, che arrivava dalle qualificazioni, ha infatti variato i suoi colpi approfittando delle difficoltà di Cobolli, in grande difficoltà soprattutto al servizio, e riuscendo a conquistare per la prima volta il secondo turno degli Australian Open. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie