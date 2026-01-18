Anguillara, trovato cadavere in ditta marito Federica Torzullo

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, è stato trovato un cadavere presso la sede dell’azienda del marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara scomparsa dall’8 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina in via comunale di San Francesco e sono in corso le operazione di recupero e identificazione del corpo.

Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di rilevare “tracce ematiche dappertutto, all’interno dell’abitazione dei coniugi; sugli abiti di lavoro di Agostino; all’interno della sua autovettura; all’interno di una cava; e sul mezzo meccanico presente nell’azienda familiare” in uso a Claudio Carlomagno, marito di Federica, si leggeva nella nota della Procura di Civitavecchia.

I primi elementi raccolti, ”per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica Torzullo”, aveva sottolineato il procuratore di Civitavecchia nella nota, spiegando che le ”indagini proseguono al fine di riscontrare” le sue dichiarazioni e arrivare ”alla ricostruzione integrale della vicenda, all’individuazione del movente” e di eventuali responsabilità di altre persone.

La nota della Procura di Civitavecchia ricostruisce l’accaduto: “Venerdì 9 gennaio nel primo pomeriggio il marito di Federica Torzullo, allertato dai colleghi di lavoro di sua moglie che non l’avevano vista presso l’ufficio smistamento delle Poste di Fiumicino Aeroporto, ne denuncia la sua scomparsa riferendo di averla vista l’ultima volta in casa intorno alle 23,00 del giovedì precedente. Quella sera avevano cenato insieme al figlio, successivamente portato dai nonni materni in Anguillara”. Claudio Agostino Carlomagno, marito della donna, “aggiungeva di aver notato che Federica aveva preparato la valigia perché l’indomani, di pomeriggio, avrebbe con figlio e genitori materni raggiunto la Basilicata per un evento religioso. Lui non sarebbe partito con loro. Riferiva altresì di normali problemi di coppia e che quella notte non avevano dormito insieme”.

Gli inquirenti, visionando il sistema di videosorveglianza “a presidio anche della villetta occupata dai coniugi Carlomagno, comunicano al P.M. una serie di circostanze: a) Federica non esce di casa dalle ore 19,30 dell’8 gennaio e, in attesa degli esiti degli esami tecnici in corso, la sua utenza cellulare non registra movimenti fuori dell’abitazione; b) Agostino Claudio, invece, esce di casa l’indomani intorno alle 7,30 portandosi in macchina al lavoro dove rimane sino ad una certa ora”.

I movimenti di Claudio Agostino la mattina del 9 gennaio – “La sua versione e quella delle persone informate di fatti. Emergono divergenze, allo stato, insanabili sul punto che impongono al P.M. l’iscrizione di Carlomagno Agostino Claudio nel registro degli indagati: è il solo a lasciare casa venerdì 9 gennaio di mattina portandosi al lavoro, fornendo una versione sui suoi movimenti di quella giornata e sui rapporti con la moglie Federica contraddittoria e illogica. Federica non risulta essersi allontanata dalla cena dell’8 gennaio. La sua macchina è ancora parcheggiata nei pressi di casa dalla quale Federica non ha prelevato nulla e mancano borsa e cellulare”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)