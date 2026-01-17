spot_img
sabato 17 Gennaio 2026
Wta Hobart, trionfa Cocciaretto: battuta Jovic in finale

(Adnkronos) – L’azzurra Elisabetta Cocciaretto comincia al meglio la stagione vincendo il torneo Wta 250 di Hobart. Netta la vittoria in finale contro l’americana e numero 3 del seeding e 30 Wta Iva Jovic con un doppio 6-4 che va a chiudere una settimana perfetta per Cocciaretto, con un solo un set perso in tutto il torneo, proveniendo dalle qualificazioni). Per la marchigiana si tratta del secondo titolo Wta in carriera dopo quello vinto a Losanna nel 2023. Grazie ai punti ottenuti l’azzurra risalirà alla numero 56 del ranking Wta. 

