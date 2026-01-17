spot_img
sabato 17 Gennaio 2026
spot_img

Ue-Mercosur, firmato accordo in Paraguay. Ora l’approvazione del Parlamento europeo

adn-primapagina
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – I rappresentanti dell’Unione Europea e dei Paesi del Mercosur – Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay – hanno firmato ad Asunción, in Paraguay, un accordo commerciale storico, dopo 25 anni di negoziati. L’intesa è stata salutata con applausi come un segnale di apertura in un momento di incertezze globali, minacce tariffarie e protezionismo crescente. La firma è avvenuta alla presenza dei presidenti Ursula von der Leyen e Antonio Costa, e segna una tappa importante per il rafforzamento dei legami economici tra Europa e Sud America. 

Nonostante la firma, l’accordo dovrà ancora ottenere l’approvazione del Parlamento Europeo prima di entrare in vigore. L’Aula di Strasburgo, che esercita un ruolo decisivo sugli accordi commerciali internazionali dell’Ue, ha già preparato il dibattito, previsto per la plenaria di gennaio, e potrebbe richiedere il parere della Corte di giustizia dell’Ue sulla compatibilità dei testi con i trattati europei.  

Il voto degli eurodeputati non è scontato, poiché diversi gruppi hanno espresso critiche e presentato mozioni di censura contro la Commissione, mentre la ratifica definitiva richiederà anche l’ok dei Parlamenti nazionali per l’accordo di partnership a competenza mista. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie