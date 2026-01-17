spot_img
sabato 17 Gennaio 2026
Serie A, Napoli-Sassuolo 0-0 – Diretta

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i campioni d’Italia in carica ospitano il Sassuolo al Maradona nel 21° turno di campionato. Gli azzurri arrivano dai pareggi contro Inter e Parma e sono chiamati a rispondere proprio alla vittoria – nel primo pomeriggio – della squadra di Chivu contro l’Udinese, valsa un virtuale +9 in classifica. I neroverdi hanno perso contro la Roma. Calcio d’inizio alle 18.  

Dove vedere Napoli-Sassuolo? La partita è disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn 

Nella prossima giornata di campionato, domenica 25 gennaio, il Sassuolo se la vedrà con la Cremonese alle 12:30. Alle 18 il Napoli affronterà la Juve allo Stadium. 

