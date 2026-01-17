spot_img
sabato 17 Gennaio 2026
spot_img

Sequestra i videogame al figlio, bambino di 11 anni spara e uccide il padre

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il padre sequestra i videogame, il figlio di 11 anni lo uccide. Un bambino in Pennsylvania, negli Stati Uniti, è accusato di aver ucciso il padre con un colpo d’arma da fuoco dopo che gli era stata confiscata la console Nintendo Switch. Il bambino deve rispondere di omicidio ed è attualmente in custodia dopo la sparatoria avvenuta lo scorso 13 gennaio nell’abitazione di famiglia a Duncannon Borough, secondo quanto riferiscono documenti giudiziari citati dall’emittente Wgal News 8. 

La polizia è intervenuta intorno alle 3.20 del mattino per rispondere alla segnalazione di un uomo “privo di sensi” e ha trovato il 42enne Douglas Dietz morto nel letto per una ferita d’arma da fuoco alla testa. Le indagini hanno quindi identificato come sospettato il figlio undicenne della coppia. Secondo gli atti, il bambino avrebbe detto agli agenti: “Ho ucciso papà”, ammettendo di aver preso una chiave dal cassetto del padre, aperto la cassaforte delle armi mentre cercava la console e di aver caricato e sparato l’arma contro il genitore.  

Il minore avrebbe spiegato agli investigatori di essersi arrabbiato quando il padre gli aveva detto di andare a dormire e di non aver riflettuto sulle conseguenze del gesto. Il giudice ha negato la libertà su cauzione; un’udienza preliminare è fissata provvisoriamente per il 22 gennaio.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie