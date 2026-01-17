spot_img
sabato 17 Gennaio 2026
Omicidio pensionato Strigno: fermato un 40enne

(Adnkronos) – Un uomo di 40 anni, di origine marocchina, è stato fermato dai carabinieri poiché ritenuto responsabile dell’omicidio di Mauro Sbetta, il magazziniere in pensione di 68 anni trovato morto nella sua abitazione di Strigno, in Trentino. Dopo che ieri è stata eseguita l’autopsia, i carabinieri riferiscono, in una nota, che il 68enne è deceduto “a seguito di un pestaggio che ne cagionava la morte per emorragia intracranica, avvenuto nella propria abitazione di Strigno nella notte tra sabato e domenica”.  

Il decreto di fermo è scattato dopo serrate indagini, che stanno proseguendo, ed è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trento e del Norm-Aliquota Operativa della Compagnia di Borgo Valsugana, coordinati dalla Procura. Il 40enne è stato condotto presso il carcere di Spini di Gardolo per essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

