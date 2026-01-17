Morta investita Kianna Underwood, ex star di Nickelodeon: caccia al pirata della strada

(Adnkronos) –

Kianna Underwood, ex attrice bambina nota per le sue apparizioni nelle serie Nickelodeon “All That’ e ‘Little Bill’, è morta a 33 anni dopo essere stata investita da un’auto pirata a Brooklyn, nelle prime ore di venerdì 16 gennaio. La notizia è stata confermata dalla famiglia sui social media.

Secondo quanto riferito dalle autorità di polizia, l’incidente è avvenuto intorno alle 6:50 del mattino all’incrocio tra Pitkin Avenue e Mother Gaston Boulevard. Un veicolo grigio, che procedeva in direzione ovest, ha travolto Underwood mentre attraversava la strada, trascinandola per quasi due isolati prima di fuggire senza prestare soccorso.

La polizia di New York ha spiegato che la vittima ha riportato gravi traumi alla testa e al torace. I soccorsi, giunti sul posto dopo una chiamata al 911 ricevuta, non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul luogo dell’incidente. Al momento non risultano arresti.

L’indagine è stata affidata alla Highway District Collision Investigation Squad della polizia newyorchese. Le autorità stanno cercando di identificare il conducente responsabile dell’investimento.

Kianna Underwood aveva preso parte alla decima stagione di ‘All That’ tra il 2004 e il 2005, storico show comico per ragazzi che ha lanciato, tra gli altri, Amanda Bynes e Kenan Thompson. Aveva inoltre lavorato come doppiatrice nella serie animata ‘Little Bill’, creata da Bill Cosby, e partecipato a produzioni cinematografiche e televisive, tra cui ‘The 24 Hour Woman’ e il film tv ‘Santa, Baby!’.

Nel corso della sua carriera aveva anche fatto parte del tour nazionale originale del musical ‘Hairspray’. La sua morte ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo e tra i fan cresciuti con i programmi Nickelodeon dei primi anni Duemila. (di Paolo Martini)

