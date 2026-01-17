spot_img
sabato 17 Gennaio 2026
spot_img

Miretti cade in area, arbitro revoca rigore: proteste in Cagliari-Juventus

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Calcio di rigore revocato alla Juventus nella sfida contro il Cagliari, valida per la 21esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, ai bianconeri è stato assegnato un penaly per fallo di Mazzitelli su Miretti, ma dopo revisione al Var l’arbitro Massa è tornato sui suoi passi assegnando calcio di punizione per i sardi. Ma cos’è successo all’Unipol Domus? 

Succede tutto al 15′ del primo tempo. Una palla vagante in area diventa un assist per Miretti, che si inserisce, controlla il pallone e cade dopo il ritorno di Mazzitelli, che va a contrasto con il centrocampista bianconero e lo fa cadere a terra. L’arbitro Massa non ha dubbi e indica il dischetto, provocando le immediate proteste dei giocatori del Cagliari. 

Il direttore di gara viene quindi richiamato al Var, dove revoca il calcio di rigore e assegna punizione per i padroni di casa. Le immagini mostrano infatti che Mazzitelli mette il piede davanti a Miretti, che lo calcia, nel tentativo di trovare il pallone, prima di cadere a terra dolorante. Fallo quindi dell’ex Genoa, non calcio di rigore. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie